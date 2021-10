Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Sonne blendet Autofahrer - zwei PKWs kollidieren.

Lippe (ots)

Im Kreuzungsbereich Goldbecker Straße / Hamelner Straße in Bösingfeld ereignete sich am Sonntagnachmittag ein Unfall zwischen zwei PKWs, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Ein 81-Jähriger aus Barntrup war gegen 15.15 Uhr mit seinem PKW auf der Goldbecker Straße in Richtung Bösingfeld unterwegs, als er an der Kreuzung zur Hamelner Straße zunächst anhielt, um anderen Verkehrsteilnehmenden die Vorfahrt zu gewähren. Als er wieder anfuhr, übersah er den von links kommenden Wagen eines 54-Jährigen aus Hameln, da ihn die Sonne blendete. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich schleuderte der PKW des Hamelners in den gegenüberliegenden Graben und kollidierte mit dem Mast einer Richtungstafel. Er selbst, sowie ein 9 Jahre alter Junge auf dem Rücksitz, zogen sich dabei Verletzungen zu und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungswagen überführte auch den 36-jährigen Beifahrer des Mannes vorsorglich in ein Klinikum. Durch den Aufprall wurde der Wagen des 81-Jährigen nach rechts auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Er selbst blieb unverletzt, seine 85-jährige Beifahrerin jedoch musste verletzt ins Krankenhaus gefahren werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Die Feuerwehr nahm vor Ort ausgelaufene Betriebsstoffe auf.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell