Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Retzen. Vier Schwerverletzte nach Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Am Sonntagmittag wurden vier Menschen bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Ostwestfalenstraße / Sylbacher Straße schwer verletzt. Gegen 12.00 Uhr befuhr eine 76-Jährige aus Bad Salzuflen mit ihrem VW Golf die Sylbacher Straße in Fahrtrichtung Ostwestfalenstraße. Als sie an der Kreuzung die Ostwestfalenstraße überquerte, um in Richtung Grastrup weiter zu fahren, übersah sie offenbar den aus Lemgo kommenden und vorfahrberechtigten VW Touran eines 46-jährigen Lemgoers. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Neben der Golf-Fahrerin und dem Touran-Fahrer wurden auch die 46-jährige Frau und der 10-jährige Sohn des Lemgoers schwer verletzt, die mit ihm im Wagen saßen. Rettungswagen brachten alle Vier in umliegende Krankenhäuser. Die beiden VWs, an denen ein Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, mögen sich bitte unter der Rufnummer 05231 6090 beim Verkehrskommissariat melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell