Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall unter Alkoholeinfluss

Sinsheim/Rhein-Neckar-KreisSinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Unfall unter Alkoholeinfluss verursachte am Freitagabend ein 46-jähriger Autofahrer in Sinsheim. Der 46-Jährige hatte am Nachmittag die Schlüssel eines Audi ohne Wissen und Zustimmung des Halters an sich genommen und ist dann mit dem Fahrzeug davongefahren. Gegen 19.45 Uhr war er in der Dührener Straße unterwegs und bog nach links in die Jahnstraße ab. Dabei geriet er mit dem Audi zu weit nach links und stieß mit einer entgegenkommenden 25-jährigen Seat-Fahrerin zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann darüber hinaus nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell