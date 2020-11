Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Eppelheim/Rhein-Neckar-KreisEppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Eppelheim wurde eine 43-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt. Eine 15-jährige Fußgängerin war gegen 16.40 Uhr auf dem Gehweg der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs und wollte schließlich die Blumenstraße überqueren. Dabei übersah sie die 43-Jährige, die dort mit ihrem Fahrrad fuhr, und stieß mit ihr zusammen. Die Radlerin stürzte auf die Fahrbahn und zog sich eine Fraktur des Ellenbogens zu. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie zur Behandlung stationär aufgenommen.

