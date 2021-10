Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Klüt. Zeugen von Verkehrsunfall werden gebeten sich zu melden.

Lippe (ots)

Ein Anwohner meldete am frühen Montagmorgen einen Verkehrsunfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Lemgoer Straße. Gegen 6:20 Uhr traf er auf einen 78-jährigen Mann, der Angaben dazu gemacht hatte. Die Polizisten am Einsatzort rekonstruierten den Unfall jedoch komplett anders, als von dem Beteiligten geschildert, so dass es noch einige Ungereimtheiten gibt. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der 78-Jährige aus Blomberg mit seinem VW Golf die Brockhauser Straße in Richtung der Lemgoer Straße befuhr. Dort überquerte er die Verkehrsinsel, durchbrach einen Maschendrahtzaun des Anwesens und durchfuhr eine Böschung mit Baumbestand. Anschließend prallte der VW gegen den Betonsockel eines Silos. Der 78-Jährige verletzte sich leicht. An dem Golf entstand erheblicher Sachschaden. Bislang ist nicht geklärt, wann der Unfall geschehen ist. Anwohner haben gegen 3:00 Uhr merkwürdige Geräusche wahrgenommen. Möglicherweise handelt es sich dabei um die Unfallzeit. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat unter 05231/6090.

