Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Mit Schreckschusswaffe bedroht.

Lippe (ots)

Dienstagabend kam es im Bereich des "Rewe-Marktes" am "Ostertor" zu einem Streit zwischen zwei Männern. Gegen 19 Uhr gerieten sie im Eingangsbereich des Lebensmittelmarktes, am dortigen Leergutautomaten, aneinander. Ein 34-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz schlug dabei mehrfach auf einen 46-jährigen Bad Salzufler ein. Dann verließ der Täter den Mark. Vor dem Haupteingang am Ostertor gerieten die Männer ein zweites Mal aneinander. Dabei bedrohte der 34-Jährige den Bad Salzufler mit einer Schreckschusspistole und flüchtete anschließend in Richtung der Grabenstraße. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann führte bereits kurze Zeit später zum Erfolg. Er konnte in der Hermannstraße festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Die Schreckschusswaffe hatte der Täter noch bei sich. Am (heutigen) Mittwoch wurde er einer Haftrichterin vorgeführt, die den Mann in Untersuchungshaft schickte. Die weiteren Ermittlungen dazu laufen. Personen, die den Vorfall am "Rewe-Markt" beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter 05222/98180 zu melden.

