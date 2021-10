Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Schmuck und Bargeld erbeutet.

Bislang unbekannte Täter erbeuteten bei einem Tageswohnungseinbruch am Dienstag Schmuck und einige hundert Euro Bargeld. Zwischen 7:20 Uhr und 16:20 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster eines Einfamilienhauses im Ziegeleiweg auf. Im Gebäude durchsuchten sie zahlreiche Schränke und Behältnisse nach Wertgegenständen. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter 05231/6090.

