Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Kindertagesstätte

Eisfeld (ots)

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen brachen bislang Unbekannte in einen Kindergarten "Am Volkshaus" in Eisfeld ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt und entwendeten einen Tresor. Mit einem dort befindlichen Kinderwagen wurde der Tresor aus dem Kindergarten transportiert. Dieser wurde ca. einen Kilomoter entfernt an einem Feldweg aufgebrochen festgestellt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise auf den oder die Täter. Wer hat im Tatzeitraum eine oder mehrere verdächtige Personen in Tatortnähe bzw. in Richtung des beschriebenen Feldweges(Richtung Schalkau) beobachten können? Hinweise werden unter der Rufnummer 03685 778-0 entgegengenommen.

