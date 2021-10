Polizei Hamburg

POL-HH: 211015-3. Einbrecher überfällt schlafenden Mann in einem Atelier in Hamburg-Altona-Nord

Hamburg (ots)

Tatzeit: 15.10.2021, 06:15 Uhr; Tatort: Hamburg-Altona-Nord, Max-Brauer-Allee

Am Freitagmorgen wurde ein 55-jähriger Mann in seinem Atelier in Altona von einem Einbrecher überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der Einbrecher eine Terrassentür eines Künstlerhauses gewaltsam geöffnet und sich so Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Der 55-Jährige hatte im ersten Obergeschoss in seinem Atelier geschlafen und wurde von dem Einbrecher überrascht. Mit einem Hammer und einem Schraubendreher in der Hand forderte der Unbekannte die Herausgabe von Wertsachen. Nachdem er im weiteren Verlauf mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet hatte, flüchtete er über einen Innenhof in unbekannte Richtung.

Im Rahmen der mit mehreren Funkstreifenwagen eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Er wird bislang wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 30 bis 40 Jahre alt - auffällig klein, etwa 1,50 m bis 1,60 m - schmächtige Figur - trug eine weinrote Jacke mit einer Kapuze

Das zuständige Raubdezernat (LKA 114) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell