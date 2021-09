Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Taschenmesser löst Polizeieinsatz aus + Räuber erbeutet Bargeld + Unfallfahrer ist berauscht + Fahrrad am Albshäuser Bahnhof gestohlen +

Dillenburg (ots)

--

Dillenburg: Mann mit Taschenmesser löst Polizeieinsatz aus -

Der Hinweis auf einen Mann, der mit einem geöffneten Taschenmesser in der Hand durch das Bahnhofsgebäude gelaufen war, löste gestern Morgen (09.09.20219) einen Polizeieinsatz aus. Einsatzkräfte stellten den Mann wenig später.

Gegen 08.25 Uhr meldete sich eine Zeugin über den Polizeinotruf, schilderte ihre Beobachtungen und gab eine genaue Beschreibung des Mannes durch. Umgehend machten sich uniformierte und zivile Streifen der Dillenburger Polizei auf den Weg. Eine Absuche des Bahnhofsgebäudes, der Gleisanlagen, des ZOB sowie des Vorplatzes verlief zunächst ohne Erfolg. Wenige Minuten nach der Meldung erblickte eine Zivilstreife den Mann in der Straße "Untertor", der mittlerweile in Begleitung eines zweiten Mannes war. Bei der Kontrolle entdeckten die Polizisten ein Taschenmesser. Der 26-jährige Dillenburger stritt ab das Messer geöffnet am Bahnhof in der Hand gehalten zu haben. Die Polizisten nahmen ihm das Messer nach gefahrenabwehrrechtlichen Vorschriften ab, stellten die Personalien der Männer fest, ermahnten sie und entließen sie vor Ort. Es ergaben sich keine Hinweise auf strafbare Handlungen des Dillenburgers.

Wetzlar: Räuber droht mit Elektro-Schocker -

Mit einer Beute von 75 Euro suchte ein Räuber am Mittwochnachmittag (08.09.2021) hinter der Aral-Tankstelle im Karl-Kellner-Ring das Weite. Zwischen 13.30 Uhr und 13.40 Uhr war das Opfer auf dem Fußweg der Grünanlage direkt hinter der Tankstelle unterwegs. Der Räuber stoppte die 20-Jährige, drohte ihr mit einem Elektro-Schocker und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Die Wetzlarerin übergab ihr Bargeld, anschließend flüchtete der Täter in Richtung Schillerplatz. Der Räuber war Mitte 40 Jahre alt, europäischer Herkunft, ca. 185 cm groß, hatte graue längere Haare und machte auf das Opfer einen insgesamt sehr ungepflegten Eindruck. Zur Tatzeit trug er einen blauen Kapuzenpullover sowie eine Jeans.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat den Überfall in der Avignon-Anlage hinter der Tankstelle beobachtet? - Wer kann Angaben zu dem Räuber machen? - Wem ist der Täter nach dem Raub auf der Flucht in Richtung Schillerplatz

aufgefallen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Berauscht über Verkehrsinsel gerauscht -

Ein Crash in der Neustadt heute in den frühen Morgenstunden (10.09.2021) ist mutmaßlich auf den Konsum von Alkohol und Drogen zurückzuführen. Gegen 01.00 Uhr war der 23-jährige Fahrer eines Mini auf der Straße "Neustadt" in Richtung Dalheim unterwegs. Dort touchierte er eine Verkehrsinsel, beschädigte sich dabei ein Vorderrad seines Wagens und fuhr mit dem Schaden weiter. Auf der Dillbrücke prallte er mehrmals gegen die linke Bordsteinkante, bis der Minit letztlich komplett streikte. Ein ihm folgender Passatfahrer konnte den abgerissenen Fahrzeugteilen nicht mehr ausweichen und überfuhr diese. Der in Dillenburg lebende Unfallfahrer pustete 2,59 Promille. Zudem ließen Reaktions- und Pupillentests den Verdacht zu, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die den Unfall aufnehmenden Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und ließen diese von einem Arzt auf der Wache durchführen. Außerdem stellten sie seinen Führerschein sicher. Der Blechschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Mini musste von der Dillbrücke abgeschleppt werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte der 23-Jährige die Polizeistation wieder verlassen. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Solms-Albshausen: Fahrrad gestohlen -

Am Albshäuser Bahnof schlugen am Dienstag (07.09.2021) Fahrraddiebe zu. Zwischen 06.30 Uhr und 13.00 Uhr knackten sie das Schloss und ließen das schwarz- und silberfarbene Mountainbike der Marke "Ghost" mitgehen. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des rund 1.100 Euro teuren Fahrrades nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell