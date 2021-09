Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Radfahrer in Offdilln übersehen + Audi A6 in Wetzlar zerkratzt +

Dillenburg (ots)

Haiger: Radfahrer übersehen -

Gestern Nachmittag (08.09.2021) übersah ein Passatfahrer in der Weiherbachstraße einen neunjährigen Radfahrer. Der Junge wurde leicht verletzt und trug Prellungen davon. Gegen 14.45 Uhr missachtete der 56-jährige Haigerer mit seinem VW den von rechts aus dem Bodenbenderweg kommenden Schüler. Das Kind konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen, prallte mit seinem Rad in die Beifahrerseite des Passats und stürzte zu Boden. Die Mutter brachte ihren Jungen ins Krankenhaus. Angaben zu den Sachschäden können momentan nicht gemacht werden.

Wetzlar: Audi zerkratzt -

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den ein Unbekannter an einem schwarzen Audi zurückließ. Der A6 parkte in der Nacht von Dienstag (07.09.2021) auf Mittwoch (08.09.2021) in der Volpertshäuser Straße, in Höhe der Hausnummer 10. Mit einem spitzen Gegenstand trieb der Täter Kratzer in den Lack der Fahrerseite. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

