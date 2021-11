Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.11.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Fenster an Schule eingeschlagen

Eine unbekannte Person beschädigte Anfang der Woche ein Fenster einer Gemeinschaftsschule in der Weygangstraße in Öhringen. Diese warf zwischen Montag gegen 15 Uhr und Mittwoch gegen 7 Uhr einen Stein durch die Scheibe der Aula, wodurch ein circa 10 cm großes Loch entstand. Die im Gebäude befindlichen Gegenstände wurden nicht entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro.

