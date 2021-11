Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.11.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Mittwochvormittag in Kupferzell. Eine 53-jährige Fiat-Fahrerin befuhr gegen 10.45 Uhr die Riedstraße und wollte an der Einmündung zur Straße "Untere Vorstadt" links abbiegen. Dazu musste sie ihr Auto verkehrsbedingt anhalten. Ein hinterherfahrender Ford-Lenker wollte an derselben Einmündung nach rechts abbiegen, schätzte aber wohl den Abstand zwischen dem stehenden Fiat und dem Bordstein falsch ein. Beim Versuch, sich rechts neben dem Fiat einzuordnen, streifte der 19-Jährige ebendiesen und verursachte dabei einen Gesamtsachschaden von etwa 9.000 Euro an beiden Autos.

Niedernhall: Ohne Führerschein Auto gefahren

Polizeibeamten fiel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei einer Streifenfahrt in der Kochertalstraße in Niedernhall ein Peugeot mit unsicherer Fahrweise auf. Daraufhin wurde der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er hatte wohl schon ein paar Fahrstunden genommen, gab jedoch an, noch keine Prüfung abgelegt zu haben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Bretzfeld: Kollision auf regennasser Fahrbahn

Zwei Fahrzeuge sind am Mittwoch bei Bretzfeld zusammengestoßen. Ein 36-jähriger VW-Fahrer war auf der Landesstraße von Hölzern in Richtung Bretzfeld-Schwabbach unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang von Schwabbach musste er verkehrsbedingt abbremsen. Eine hinterherfahrende 28-Jährige erkannte dies wohl zu spät und konnte trotz eingeleiteter Bremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Sie rutschte mit ihrem Seat auf der regennassen Fahrbahn gegen das Heck des VWs. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell