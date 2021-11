Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.11.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Igersheim: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte zwischen Dienstag und Mittwoch mit einem Fahrzeug einen in Igersheim geparkten Pkw. Die Person touchierte mit ihrem Wagen beim Wenden auf dem Parkplatz eines Kindergartens der Händelstraße einen abgestellten VW Multivan. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin fuhr nach dem Zusammenprall weiter. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Mittwoch ein in Bad Mergentheim geparktes Auto. Am Morgen prallte er oder sie mit einem Fahrzeug gegen die Poller des Verteilerkastens in der Uhlandstraße. Der Unfallverursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter, anstatt sich um den Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

A81 / Grünsfeld: Sicherheitsgurt nicht angelegt

Am Dienstagvormittag überprüften Beamtinnen und Beamte der Verkehrspolizei die Anschnallpflicht von Lkw-Fahrenden auf der Autobahn 81 bei Grünsfeld. Zwischen 9 Uhr und 12 Uhr überprüften die Polizisten 250 Laster, die in Richtung Heilbronn unterwegs waren. 30 der 250 Lkw-Fahrenden hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt. Allesamt müssen nun mit einem Verwarnungsgeld rechnen.

A81 / Grünsfeld: Ins Schleudern geraten

Ein Lkw prallte am Mittwochmorgen auf der Autobahn 81 bei Grünsfeld gegen einen Laster und kippte um. Gegen 6 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Lkw die Autobahn in Richtung Würzburg. Zwischen der Anschlussstelle Tauberbischofsheim und der bayerischen Landesgrenze geriet sein Kraftfahrzeug ins Schleudern und prallte gegen einen auf dem rechten Spur fahrenden Lkw eines 51-Jährigen. Durch den Zusammenprall kippte der Laster des 30-Jährigen auf die rechte Seite, wo er entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen kam. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell