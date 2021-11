Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.11.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Vier beteiligte Fahrzeuge bei Unfall auf Neckartalstraße

Eine Kettenreaktion hat ein 44-Jähriger am Steuer seines Fiat am Dienstagnachmittag in Heilbronn ausgelöst. Gegen 16.30 Uhr war der Mann auf der Neckartalstraße unterwegs. Vor seinem Pkw befand sich der verkehrsbedingt haltende Opel eines 53-Jährigen. Vermutlich fuhr der 44-Jährige infolge von Unachtsamkeit mit seinem Fiat auf den Opel auf. Daraufhin schob sich der Opel auf den VW eines 41-Jährigen und dieser sich wiederrum auf den Hyundai eines 42-Jährigen. Bei dem Unfall erlitten der 41-Jährige und der 53-Jährige leichte Verletzungen, die bei Letzterem im Krankenhaus überprüft wurden. Der Fiat und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es enstand Sachschaden in Höhe von circa 22.000 Euro. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten war die Neckartalstraße für circa eine Stunde gesperrt.

Bad Rappenau: 45.000 Euro Sachschaden und eine Verletzte

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagmorgen in Bad Rappenau. Gegen 7.30 Uhr war ein 41-Jähriger auf der Landesstraße 530 unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Südstraße übersah er vermutlich den entgegenkommenden Daimler-Benz einer 28-Jährigen. Die Autos stießen zusammen. Durch den Aufprall schleuderte der Daimler gegen die Leitplanke, wobei sich die Fahrerin leichte Verletzungen zuzog. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der 41-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in erheblicher Höhe.

Heilbronn: Fenster an Gerichtsgebäude eingeworfen

Mit einer blauen Glasflasche haben Unbekannte ein Fenster an einem Gerichtsgebäude in der Heilbronner Paulinenstraße eingeworfen. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Dienstagmorgen. Bislang ist die Höhe des entstandenen Sachschadens unbekannt. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 74790.

Nordheim: Bei Regen zu schnell

Vermutlich war eine überhöhte Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn Grund für einen Unfall am Dienstagabend in Nordheim. Gegen 21 Uhr war ein 20-jähriger Autofahrer auf der Brackenheimer Straße nordwärts in Richtung Hauptstraße unterwegs. Als er rechts in die Hauptstraße einbog verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den leicht verletzten Mann vorsorglich in ein Krankenhaus. Der 18-jährige Beifahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Die Feuerwehr und Fachleute mussten den stark deformierten Laternenmast sichern, um Gefahren für Passanten ausschließen zu können.

Ilsfeld: Straßenlaterne gegen Sprinter gefallen

Obwohl ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einer Straßenlaterne in Ilsfeld kollidiert ist und diese daraufhin auf einen geparkten Pkw kippte, hat der oder die Unbekannte die Fahrt einfach fortgesetzt. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Dienstagfrüh in der Robert-Kohlhammer-Straße. Offensichtlich versuchte die Person am Steuer des Verursacherfahrzeugs seitlich rechts einzuparken. Dabei prallte das dieses gegen den Mast, der dann einen Sprinter beschädigte. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugenhinweise auf die Unfallflucht nimmt die Polizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

