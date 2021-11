Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.11.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau-Nagelsberg: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Der hintere rechte Reifen eines Mercedes wurde am Samstag in Künzelsau-Nagelsberg von einer unbekannten Person zerstochen. Die graue A-Klasse stand zwischen 11 Uhr und 16 Uhr auf einem Parkplatz im Brunnenweg. In diesem Zeitraum machte sich der Täter oder die Täterin mit einem spitzen Gegenstand am Hinterreifen zu schaffen und zerstach diesen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

