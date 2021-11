Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.11.2021 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Ergänzung Brand - Zeugen gesucht

Ein Einkaufszentrum in Heilbronn wurde am Freitagnachmittag evakuiert, da es zu einem Brand in einem Modegeschäft kam, wir berichteten am 29. November (Link zur Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5060022). Nach aktuellem Stand der Ermittlungen zur Brandursache, kann ein technischer Defekt ausgeschlossen werden, weshalb wegen Brandstiftung ermittelt wird. Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Brand oder möglichen Tätern geben können. Insbesondere werden die beiden Personen als Zeugen gesucht, die den Brand entdeckt und gemeldet haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07131 104-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell