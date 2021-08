Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wahlplakate zerstört

Eine Zeugin meldete am Donnerstag gegen 00.50 Uhr, dass drei Personen in der Breite Straße Wahlplakate beschädigen würden. Eine Streife konnte in der Nähe zwei 19 und 20 Jahre alte Männer antreffen, auf die Personenbeschreibung der Zeugin zutraf. Bei ihnen konnten Schneidwerkzeuge und Aufkleber aufgefunden werden. Die Beiden gaben zu drei Wahlplakate der AfD abgehängt und zerschnitten zu haben. Ob noch weitere Wahlplakate beschädigt oder zerstört wurden, bedarf weiterer Ermittlungen.

