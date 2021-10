Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pedelec und Rad entwendet

Stadtlohn (ots)

Aus einer Garage haben Diebe am Samstag in Stadtlohn ein Pedelec und ein Damenrad gestohlen. Zu der Tat kam es zwischen 12.00 und 19.15 Uhr auf einem Grundstück am Möllenkamp. Die Täter erbeuteten ein silberfarbenes Pedelec vom Typ Gazelle Kuga sowie ein Damenrad in Silber und Orange, ebenfalls der Marke Gazelle. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

