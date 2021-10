Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Nortrup

Kettenkamp: Strohlager brannten - Tatverdächtiger stellt sich

Nortrup (ots)

Wie bereits berichtet, brannten am 05. & 06. Oktober zwei Strohlagerstätten in Nortrup und Kettenkamp.

Am Mittwochabend erschien ein 18-jähriger Mann aus Nortrup auf dem Kommissariat in Bersenbrück und räumte den Beamten gegenüber ein, für die beiden Brandstiftungen verantwortlich zu sein. Der Heranwachsende wurde daraufhin als Beschuldigter zweier vorsätzlicher Brandstiftungen belehrt und ihm wurde ein Rechtsbeistand beigeordnet. Nähere Angaben machte der Nortruper gegenüber der Polizei bislang nicht, allerdings konnten die Ermittler den Tatverdacht durch Anschlussmaßnahmen bereits weiter erhärten. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde in die Ermittlungen eingeschaltet.

