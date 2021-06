Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Pickup rammt PKW beim Abbiegen - Unfallflüchtiger gesucht

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Gestern Morgen, um 05:55 Uhr wurde in Worms-Pfeddersheim ein PKW durch ein abbiegendes Fahrzeug gerammt. Der Unfallverursacher entfernte sich vor den Augen des Geschädigten unerlaubt von der Unfallstelle. Der 52-jährige Wormser befuhr mit seinem VW Arteon die Georg-Scheu-Straße in Richtung Paternusstraße. Kurz vor der Einmündung sei aus der Paternusstraße ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit nach rechts in weitem Bogen in die Georg-Scheu-Straße eingefahren und mit dem vorderen Radkasten des Wormsers kollidiert. Der Fahrer habe daraufhin sein Fahrzeug zurückgesetzt und sei in Richtung Mörstadt geflüchtet. Gesucht wird ein VW Pick-Up, Model Amarok, mit metallic-goldener Lackierung, AZ-Kennzeichen und Beschädigung an der vorderen Stoßstange links. Der Sachschaden am VW Arteon wird auf ca. 3000 Euro beziffert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem unfallbeteiligten Fahrzeug geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell