Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden für den 18.03.2021 mit einem Hinweis zu einer Online-Präventionsveranstaltung

PI Leer/Emden (ots)

++Erweiterung der Online-Veranstaltung zur Förderung der Medienkompetenz für Eltern++

Am 04.05.2021 findet eine Online - Veranstaltung des Vereins "smiley - Verein zur Förderung der Medienkompetenz e. V." statt.

WhatsApp, Instagram und Snapchat: was geht uns Eltern das an?

Die Abendveranstaltung zum Thema Medienerziehung, in der Sozialpädagoge und Mitgründer des Vereins smiley.ev, Herr Moritz Becker mithilfe der beiden Holzfiguren Max und Lisa das Nutzungsverhalten sozialer Medien erklärt und Überlegungen im Hinblick auf eine angemessene (Medien-) Erziehung anstellt, ist ab sofort nach einer Erprobungsphase regulär als Online-Veranstaltung möglich. Der Kontakt zum Publikum wird durch eine Ko-Moderation von einem Mitarbeiter von smiley e.V. ermöglicht, der die Fragen und Anregungen der Eltern in einem parallel stattfinden Chat in den Vortrag mit einbringt. (Quelle: https://smiley-ev.de/online-seminare.html)

Für diese Veranstaltung konnten sich jetzt bereits 500 Interessierte (Eltern, Erziehungsverantwortliche, Pädagog*innen) anmelden. Diese Veranstaltung war nach nur ein paar Tagen ausgebucht, so dass die Polizeidirektion Osnabrück bestrebt ist eine weitere Veranstaltung mit smiley e. V. anzubieten.

Sobald dieses Angebot verfügbar ist, wird die Polizeiinspektion Leer/Emden Sie informieren. Sie haben jetzt bereits die Möglichkeit sich bei der Beauftragten für Jugendsachen der Polizeiinspektion Leer/Emden unter der Email-Adresse:

christa.frigger@polizei.niedersachsen.de

einen Platz für weitere geplante Online-Veranstaltung zu reservieren.

Interessierte, die sich bereits für die Veranstaltung am 04.05.2021 gemeldet hatten, aber nicht mehr berücksichtigt werden konnten, sind für die kommende Veranstaltung bereits vorgemerkt.

Anmeldungen bitte ausschließlich an die vorstehend genannte E-Mail Adresse.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell