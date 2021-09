Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 28.09.2021

Polizei Eschwege

Auffahrunfall; Schaden 3500 Euro

Ein 29-jähriger Autofahrer aus Mainz hat am Montagmorgen um kurz nach 09.00 Uhr einen Verkehrsunfall verschuldet, als er auf der Augustastraße in Fahrtrichtung Kreisel auf den vorausfahrenden Pkw eines 81-Jährigen aus Meinhard auffuhr. Der 81-Jährige musste bei der Einfahrt in den Kreisverkehr verkehrsbedingt anhalten, was der 29-Jährige zu spät erkannt hatte. Bei dem Verursacher entstand dabei ein Frontschaden in Höhe von 1000 Euro. Der andere Wagen wurde mit einem Schaden von 2500 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Wildunfall

Ein 50-jähriger Autofahrer aus Pfaffschwende hat am Montagmorgen gegen 05.35 Uhr auf der Landesstraße L 3241 zwischen Hausen und Velmeden einen Dachs erfasst, der unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Dabei entstand am Auto des Mannes ein Schaden von 2000 Euro. Das Tier verendete an der Unfallstelle.

Einbruchsdiebstahl in Anglerheim; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Sonntag 16.00 Uhr und Montagmorgen 08.30 Uhr sind Unbekannte in Bad Sooden-Allendorf bei den Bruchteichen in das dortige Anglerheim eingebrochen. Die Täter hebelten mit Brachialgewalt einen Schieberiegelverschluss auf und verschafften sich so Zugang ins Innere des Gebäudes. Noch ist nicht bekannt, ob die Täter auch Gegenstände geklaut haben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Körperverletzung; Polizei sucht Zeugen

Am Montagabend kam es kurz nach 19.00 Uhr in der Bahnhofstraße in Eschwege zu einem Konflikt zwischen einer Gruppe Jugendlicher und einem 61-jährigen Mann aus Eschwege. Der 61-Jährige hatte die Gruppe angesprochen, da diese im Bereich des Gehwegs in Höhe des tegut-Marktes wiederholt und ohne Grund die Fußgängerampel betätigten, so dass der Verkehr dort immer wieder anhalten musste. Daraufhin kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung und auch zu einer Rangelei, in deren Verlauf ein Jugendlicher aus der Gruppe den Mann in den Rücken getreten haben soll. Der 61-Jährige, der dadurch zu Fall kam und sich eine Verletzung am Ohr zuzog, brachte den Vorfall anschließend als Körperverletzung zur Anzeige. Der Geschädigte beschrieb den unbekannten Täter als männlich, ca. 17-Jahre alt, 160-170 cm groß und mit einem südländischen/arabischen äußeren Erscheinungsbild. Der Täter war zum Zeitpunkt des Vorfalls mit einem blauen T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Montagnachmittag gegen 14.00 Uhr ist ein 37-Jähriger aus Warburg mit seinem Lkw in der Ortslage von Reichenbach beim Befahren der Vockestraße in Richtung Schloßstraße von einem entgegenkommenden Pkw im Verlauf einer scharfen Kurve im Kreuzungsbereich Vockestraße/ Schloßstraße bzw. Steinberg/Bleckstraße so geschnitten worden, dass der 37-Jährige seinerseits nach links ausweichen musste um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden, dabei dann aber gegen eine Grundstücksmauer prallte. Der verursachende Pkw setzte seine Fahrt unvermittelt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau haben nun Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und suchen nach Zeugen. Die Schäden an dem Lkw bzw. der Grundstücksmauer sind noch nicht beziffert. Zu dem flüchtigen Pkw ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen Kleinwagen handeln soll. Hinweise zu dem Unfallgeschehen bzw. dem Verursacher nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

