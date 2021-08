Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Jeep gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Freitag zwischen 21.10 Uhr und 22.30 Uhr stahlen Unbekannte einen Jeep Renegade, der an der Krengelstraße in einer Parkbucht stand. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen OB-KF 1505 ist schwarz.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell