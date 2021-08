Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unfall auf dem Neuen Wall

Moers (ots)

Am Freitagmittag gegen 13.35 Uhr befuhr eine 24-jährige Autofahrerin aus Krefeld die Straße Neuer Wall in Richtung Rheinberger Straße.

Hinter dem Fahrzeug befand sich ein 23-jähriger Krefelder Autofahrer. Auf Höhe des Parkplatzes "Oberes Parkdeck" scherte die 24-Jährige nach rechts auf die Busspur aus, um im Anschluss nach links zu fahren und das Auto zu wenden. Der Krefelder fuhr in diesem Augenblick an der 24-Jährigen vorbei, so dass beide Autos kollidierten.

Die 24-Jährige und der 23-Jährige mussten verletzt in Krankenhäuser gebracht werden, beide Autos bargen Abschleppunternehmen.

