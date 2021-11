Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.11.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Fahrradfahrer grapscht erneut

Seit Ende August mehren sich in Heilbronn Fälle, in denen ein unbekannter Fahrradfahrer Frauen im Vorbeifahren auf den Hintern schlägt. Am frühen Mittwochmorgen, gegen 5.30 Uhr, lief eine 47-Jährige die Weinsberger Straße entlang. Ein Mann, der auf einem Fahrrad mit zwei schwarzen Satteltaschen an ihr vorbeifuhr, schlug der Frau mit der Hand aufs Gesäß. Die Frau ging daraufhin weiter, traf den Unbekannten aber bereits nach wenigen Minuten erneut. Der Fahrradfahrer näherte sich der 47-Jährigen, die sich zwischenzeitlich in der Paulinenstraße befand, aufs Neue von hinten und schlug ihr dieses Mal so stark auf den Rücken, dass sich die Frau in ärztliche Behandlung begeben musste. Bereits in den vorangegangenen Wochen war es zu mehreren ähnlichen Vorfällen gekommen. Zeugen, die Hinweise auf den Fahrradfahrer geben können oder selbst Opfer einer solchen Tat wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Rollerfahrer beim Ausparken übersehen

Bei einem Zusammenstoß auf der Heilbronner Pfaffenstraße wurde am Mittwochabend ein Rollerfahrer verletzt. Der Lenker eines Opels fuhr gegen 22.30 Uhr vom Gelände einer Firma auf die Straße und übersah dabei wohl den 49-Jährigen, der dort auf seinem Kraftrad fuhr. Der Roller-Fahrer stürzte von seinem Gefährt und zog sich beim Aufprall auf den Boden leichte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro.

Heilbronn: Autofenster eingeschlagen - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf eine Sachbeschädigung an einem in der Heilbronner Feyerabendstraße geparkten Fahrzeug geben können. Der Besitzer hatte den blauen Ford Fiesta gegen 7.30 Uhr in der Straße abgestellt. Als er gegen 17.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass jemand die hintere rechte Seitenscheibe seines Autos eingeschlagen hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Eppingen: Mofa-Fahrer bei Unfall verletzt

Rettungskräfte brachten am Mittwochmorgen einen 73-Jährigen nach einem Unfall in Eppingen in ein Krankenhaus. Der Senior fuhr um kurz nach 9 Uhr mit seinem Mofa auf der Weinbrennerstraße. Zeitgleich lenkte ein 63-Jähriger seinen PKW rückwärts aus einer Hofeinfahrt, um auf die Weinbrennerstraße einzufahren. Dabei übersah er wohl das Mofa und seinen Fahrer und kollidierte mit diesen. Der 73-Jährige stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Bad Rappenau-Fürfeld: Einbruch in Containerpark

Einbrecher drangen in den vergangenen Tagen in einen Container- und Garagenpark in Bad Rappenau-Fürfeld ein. Zwischen Sonntagmittag und Mittwochmittag gelangten die Unbekannten auf das Gelände in der Wilhelm-Hauff-Straße und brachen dort gewaltsam vier Lagercontainer auf. Die Täter entwendeten Diebesgut in bislang unbekannter Höhe und machten sich damit aus dem Staub. Vermutlich kamen die Einbrecher mit einem Fahrzeug zum Tatort und transportierten damit das Diebesgut ab. Zeugen, die zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, verdächtige Beobachtungen rund um die Wilhelm-Hauff-Straße machen konnten, werden gebeten, diese dem Polizeiposten Bad Rappenau unter der Telefonnummer 07264 95900 zu melden.

Bad Friedrichshall: Fußgängerin angefahren

Eine Fußgängerin wurde am Dienstagnachmittag in Bad Friedrichshall von einem Auto erfasst. Die 27-Jährige lief gegen 16.45 Uhr an einer Fußgängerampel über die Fahrbahn der Kochendorfer Straße. Die 34 Jahre alte Fahrerin eines Audis, die zeitgleich dort unterwegs war, übersah die dunkel gekleidete Fußgängerin wohl und kollidierte mit ihr. Die 27-Jährige erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Am Audi entstanden Schäden in Höhe von rund 500 Euro.

Heilbronn: Randale in Alt-Böckingen

Eine Gruppe Unbekannter zog am späten Mittwochabend durch Alt-Böckingen und beging dabei mehrere Sachbeschädigungen. Zeugen hatten die Polizei gegen 23.45 Uhr informiert, dass Jugendliche zwischen der Jäkleinstraße, der Heuchelbergstraße und dem Ziegeleipark Mülltonnen umtraten, Abfall verteilten und Verkehrszeichen umwarfen. Eine eintreffende Polizeistreife stellte außerdem insgesamt sechs beschädigte PKWs fest, die am Straßenrand des Robert-Stolz-Wegs, des Konradwegs, der Straße "Im Jockele" und der Stockheimer Straße abgestellt waren. An fünf der Autos wurden die Außenspiegel abgetreten, an dem anderen wurde der Lack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Unbekannten konnten bei der anschließenden Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die Hinweise auf die Randalierer geben können oder Personen, deren Eigentum in der Nacht auf Donnerstag beschädigt wurde, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Böckingen zu melden.

