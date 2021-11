Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel, Lkrs. KN) Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall

Singen (ots)

Ein 17 Jahre alter Fahrer eines Leichtkraftrades hat sich am Sonntag bei einem Unfall mit einem Auto in der Alemannenstraße verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt worden war. Der junge Mann war kurz nach der Mittagszeit an der Kreuzung zur Thurgauer Straße gegen einen Audi eines 18-Jährigen gestoßen, der von rechts kam und Vorfahrt hatte. Nach dem Zusammenstoß trat am Motorrad eine kleine Menge Benzin aus. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

