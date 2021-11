Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Aquaplaning Unfall auf der Bundesautobahn 81 l (01.11.2021)

Tuningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Montag gegen 6 Uhr auf der Autobahn 81 bei Tuningen. Eine 21-jährige Audi A3-Fahrerin fuhr in Richtung Stuttgart, wobei sie auf regennasser Fahrbahn zu schnell unterwegs war. Das Auto geriet ins Aquaplaning und kam nach rechts von der Autobahn ab, wo es gegen mehrere Leitplanken prallte. Am Audi entstand Blechschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, an den Leitplanken in Höhe von etwa 500 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell