Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Trickdiebstahl in der Sedanstraße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagnachmittag, um 15.45 Uhr, klingelten zwei Personen an der Haustür einer 81-jährigen Osnabrückerin. An der Tür stellten sich der Mann und die Frau als Spendensammler vor und baten um Bargeld. Als die Seniorin daraufhin in ihre Wohnung ging, um ihre Brille zu holen, schlich sich der Mann in das Schlafzimmer der Rentnerin und nahm mehrere Schmuckstücke aus einem Schrank. Bei ihrer Rückkehr ertappte die Seniorin den Täter und deckte den Diebstahl auf. Schnell machten sich die Trickdiebe mit dem Diebesgut aus dem Staub und entkamen in unbekannte Richtung. Der Mann hatte dunkle Haare und trug eine dunkle Jacke sowie helle Hose. Die Frau trug eine helle Jacke und sprach schlechtes deutsch. Hinweise zu der Tat oder dem Täterpaar nimmt die Polizei aus Osnabrück unter 0541/327 -3203 oder -2215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell