Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Zwei Schäferhunde gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein dreister Dieb stahl im Zeitraum von Montag, 20:30 Uhr, bis Dienstag, 11:00 Uhr, zwei altdeutsche Schäferhunde von einem umzäunten Gelände in der Deckenpfronner Straße in Gärtringen. Die beiden Hunde im Alter von sechs Jahren und drei Monaten befanden sich auf einem umzäunten Gelände. Der ältere der beiden war angekettet, während sich der jüngere in einem unverschlossenen Zwinger befand. Personen, die den Diebstahl beobachten konnten, die beiden Hunde gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0) zu melden.

