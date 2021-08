Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Kurvenbereich - 20-Jähriger verliert Kontrolle über PKW

Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 22:30 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW den Seeweg in Richtung Bray-Sur-Seine-Straße. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er im Kurvenbereich, Höhe des dortigen Edeka-Markts, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam links von der Fahrbahn ab. Dort stieß er schließlich gegen einen am Fahrbahnrand gesetzten Stein. Durch den Aufprall wurden die Airbags im Auto ausgelöst. Der 20-Jährige blieb hierbei glücklicherweise unverletzt. Weil aus dem Fahrzeug Kühlflüssigkeit austrat, wurde zusätzlich die Feuerwehr Hemsbach verständigt. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste in der Folge abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 5000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell