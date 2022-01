Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Mutmaßlicher Drogenhandel, Widerstand gegen Polizeibeamte und versuchte Bestechung in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sindelfingen an der Bushaltestelle beim Wasserturm in der Dresdner Straße einen verdächtigen Pkw. An dessen Fahrerseite stand ein bislang unbekannter Mann, der bei Erkennen der Polizei sofort flüchtete. Als die Beamten den mit vier Personen besetzten Mazda daraufhin kontrollieren wollten, gab der 20-jährige Fahrer Gas und flüchtete ebenfalls. Nach kurzer Verfolgung, während der die Fahrzeuginsassen zumindest zwei Beutel mit Marihuana aus dem Auto warfen, konnte das Fluchtfahrzeug in der Böblinger Straße gestoppt werden. Der Fahrer und seine Mitfahrer im Alter von 16, 17 und 18 Jahren, wurden vorläufig festgenommen. Im Fahrzeug fanden die Polizisten eine weitere, kleine Menge Marihuana und etwa 10 Gramm weißes Pulver, bei dem es sich mutmaßlich um Kokain handelt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden der Führerschein des 21-Jährigen beschlagnahmt und die Wohnungen der Tatverdächtigen noch in der Nacht durchsucht. Dabei fanden sich weitere Kleinmengen Marihuana sowie verschreibungspflichtige Arzneimittel. Die Beschlagnahme ihrer Mobiltelefone versuchte einer der Festgenommenen gewaltsam zu verhindern und ein Zweiter versuchte, die Beamten mit 1.000 Euro zu bestechen. Nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

