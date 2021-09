Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Zeugenaufruf zu einem entwendeten S-Pedelec

Nordhorn (ots)

Am 26.09.2021 im Zeitraum 00:58 Uhr bis 01:08 Uhr wird ein S-Pedelec der Marke Stromer in weiß vom Parkplatz des Riverside Hotels im Heseper Weg in Nordhorn entwendet. Das Pedelec befand sich dabei auf einem Fahrradanhänger.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 05921/309-0 von der Polizei Nordhorn entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell