Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Einbruch in Einfamilienhaus

Haselünne (ots)

Am späten Sonntagabend kam es in einem Einfamilienhaus in Haselünne zu einem Einbruch. Dabei gelangten die Täter über ein Kellerfenster ins Gebäude. Die Täter konnten durch die Polizei am Tatort festgenommen werden. Dabei handelt es sich um einen 42-Jährigen und einer 34-Jährigen Tatverdächtigen aus Haselünne. Beute machten sie keine.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell