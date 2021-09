Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und zwei Motorrädern

Am Sonntagmittag kommt es in Papenburg in der Flachsmeerstraße im Kreuzungsbereich zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und zwei Kradfahrern. Ein 24-Jährige Papenburger befuhr mit seinem Mercedes die Flachsmeerstraße und beabsichtige nach links in die Overledinger Straße einzubiegen. Dabei übersah er die entgegenkommenden, 51 und 54-Jährigen Motorradfahrer aus dem Kreis Minden-Lübbecke, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Die beiden Kradfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrbahn musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

