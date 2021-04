Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nach Unfall auf Parkplatz geflüchtet

Hildesheim (ots)

Harsum, Carl-Zeiss-Straße (jb)- Während seines Einkaufs in einem Lebensmitteldiskounter in Harsum, am 30.03.21, gg. 13.30 Uhr, wurde der Ford eines 36-jährigen durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ein Zeuge beobachtete, wie ein silberner Mercedes Benz beim Vorbeifahren mit dem Heck des geparkten Ford kollidierte. Hiernach flüchtete der Mercedes-Fahrer, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer oder Fahrzeug geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.:050669850.

