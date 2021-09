Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelec-Fahrern

Neuenhaus (ots)

In Neuenhaus kam es am Sonntagabend zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Pedelec-Fahrern. Ein 79-Jähriger und eine 74-jährige E-Bike Fahrerin aus Lage befuhren die Schulstraße in Neuenhaus, im Ortsteil Halle. In Höhe der Einmündung Heidkamp stießen die beiden Fahrräder aus bislang unerklärlicher Ursache mit den Fahrrädern zusammen, sodass der 79-Jährige stürzte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell