Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Einbruch in Sonderpostenmarkt

Neuenhaus (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Neuenhaus zu einem Einbruch in einem Sonderpostenmarkt in der Veldhausener Straße. Dabei verschafften sich die Täter durch Einschlagen eines Fensters Zutritt zu dem Gebäude. Die Täter konnten vermutlich in Richtung Weidenstraße flüchten. Sie wurden bei der Flucht von Zeugen beobachtet. Dabei handelte es sich vermutlich um einen männlichen und einer weiblichen Tatverdächtigen. Ob Diebesgut erlangt wurde, muss derzeit noch ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell