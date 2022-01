Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: 33-Jähriger mit zwei Promille in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 19:50 Uhr war ein 33 Jahre alter Pkw-Lenker, der sich mutmaßlich alkoholisiert hinter das Steuer seines Audi gesetzt hatte, auf der Lauffener Straße (L 2254) in Bönnigheim in einen Unfall verwickelt. Von Kirchheim am Neckar kommend kam der Audi-Lenker in einer Linkskurve, auf Höhe des Friedhofs, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen ein Verkehrsschild und im weiteren Verlauf gegen ein Informationsschild der Stadt Bönnigheim. Hierdurch entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen konnte beim 33-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt werden. Eine Atemalkoholkontrolle ergab, dass der 33-Jährige vermutlich mit rund zwei Promille sein Fahrzeug geführt hatte. Daher musste sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde darüber hinaus beschlagnahmt.

