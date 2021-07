Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Motorradfahrer übersehen - schwerer Unfall auf der L613

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 18:20 Uhr auf der L613, zwischen Schöllbronn und Spessart.

Er wurde seitlich von einem Pkw-Fahrer erfasst, welcher in diesem Moment nach links zum Überholen ausscherte. Die beiden Fahrzeuge waren in gleicher Fahrtrichtung unterwegs. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß nach links in den Grünstreifen abgewiesen und kollidierte dort mit dem Rohrständer eines Verkehrszeichens. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Trotz kurzzeitiger Vollsperrung gab es keine größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro.

Christina Krenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell