Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unfallflucht auf der Felge und mit Alkohol

Karlsruhe (ots)

Mit offenbar über zwei Promille und am Ende mit kaputten Reifen war ein 63-jähriger Mann am Sonntagmittag in der Karlsruher Oststadt unterwegs. Er beschädigte drei fremde Fahrzeuge, der Sachschaden wird auf ungefähr 20.000 Euro geschätzt.

Ein Zeuge verständigte am Sonntag, gegen 12.30 Uhr, die Polizei, weil er einen Unfall beobachtet hatte. Der Unfallverursacher sei aber wohl einfach weitergefahren. Offenbar hatte der Fahrer eines Citroen in der Frühlingstraße drei Fahrzeuge beschädigt und war weiter bis in die Wolfartsweierer Straße gefahren. Obwohl sein Fahrzeug ebenfalls stark beschädigt war und sich vorne rechts nur noch auf der Felge vorwärtsbewegen konnte. Der Fahrer, ein 63-jähriger Mann, stieg dort aus und begutachtete den Schaden an seinem Fahrzeug.

Die vom Zeugen herbeigerufenen Polizeibeamten bemerkten bei dem Fahrer starken Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Dem Mann wurde Blut abgenommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Die Halter der in der Frühlingstraße beschädigten Fahrzeuge wurden durch die Polizei kontaktiert. Er wird angezeigt.

Heike Umminger, Pressestelle

