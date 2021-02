Polizei Bonn

POL-BN: Körperverletzungsdelikt in Bonn-Tannenbusch - 35-Jähriger von Unbekannten schwer verletzt - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 14.02.2021 kam es im Bereich einer Fußgängerbrücke zwischen dem Chemnitzer Weg und der Ostpreußenstraße zu einem Körperverletzungsdelikt, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde: Gegen 03:15 Uhr war der 35-Jährige zusammen mit seiner 26-jährigen Freundin auf dem Chemnitzer Weg unterwegs - die Frau ging hierbei ein Stück vor Ihrem Mann. Auf der Fußgängerbrücke, die über Bahngleise führt, wurde die 26-Jährige von mehreren, ihr unbekannten Personen angesprochen und angepöbelt. Als ihr Freund erkannte, dass seine Frau augenscheinlich von den Unbekannten bedrängt wurde, eilte er ihr zu Hilfe. Daraufhin schlugen die Tatverdächtigen auf den Mann ein - er stürzte zu Boden. In der Situation zog sich der 35-Jährige schwerere Verletzungen an einem Bein zu - im seinem Gesichtsbereich waren auch deutliche Schwellungen erkennbar. Er wurde nach erfolgter Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungstransportwagen in eine Klinik eingeliefert.

Die Unbekannten - nach dem derzeitigen Sachstand handelt es sich um vier Jugendliche - entfernten sich vor dem Eintreffen der von der Frau alarmierten Polizei- und Rettungskräfte vom Ort des Geschehens. Die eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des Tatverdächtigen, zu denen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

vier Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren. einer von ihnen ca. 185 cm groß, kräftige Statur und mit einer schwarz-weißen Jacke bekleidet

Das zuständige KK 36 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit dem Kommissariat oder der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

