POL-BN: Bonn-Brüser Berg: Sexualdelikt - Polizei fahndet nach unbekanntem Tatverdächtigem - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet derzeit nach dem bislang unbekannten Tatverdächtigen eines Sexualdeliktes. Der Mann steht im Verdacht, am Donnerstagabend (11.02.2021) eine 18-jährige Frau auf einem Parkplatz auf dem Brüser Berg attackiert zu haben.

Zur Tatzeit gegen 18:35 Uhr ging die Geschädigte zu ihrem Auto, das am Rande des zwischen Celsiusstraße, Brüser Damm und Von-Guericke-Allee gelegenen Parkplatzes abgestellt war. Der Unbekannte soll sich der 18-Jährigen unvermittelt von hinten genähert haben, als diese gerade eine Tasche ins Auto stellte. Im Anschluss kam es nach bisherigem Ermittlungsstand zu einem Sexualdelikt zum Nachteil der jungen Frau, die sich heftig wehrte und um Hilfe schrie. Hierdurch wurden zwei Passanten auf das Geschehen aufmerksam, die der 18-Jährigen zur Hilfe eilten. Der Unbekannte ließ daraufhin von ihr ab und lief in unbekannter Richtung davon. Die zwei Passanten sprachen die junge Frau an, die, unter dem Eindruck der Situation stehend, kurz darauf mit dem Auto davon fuhr.

Die Tat wurde einige Stunden nach dem Geschehen bei der Polizei angezeigt. Nach ersten Maßnahmen durch die Kriminalwache übernahm am Freitagmorgen das Kriminalkommissariat 12 der Bonner Polizei die weiteren Ermittlungen. Diese führten bislang nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen. Die Ermittler bitten nun insbesondere um die Kontaktaufnahme der zwei noch unbekannten Zeugen sowie um Hinweise von weiteren möglichen Zeugen, die das Geschehen am Donnerstagabend beobachtet haben könnten.

Der Tatverdächtige kann auf der Grundlage von Zeugenangaben bislang als etwa 45-50 Jahre alt, 1,85-1,90 m groß und mit südeuropäischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Er soll schwarze Haare und einen gepflegten Vollbart getragen haben. Die beiden Passanten werden als jeweils 25-30 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben. Einer der beiden soll sehr dünn gewesen sein, sein Begleiter hatte eine breitere, sportliche Figur.

Wer Angaben zur Identität des Tatverdächtigen geben kann, setzt sich bitte mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 12 oder der Kriminalwache unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter KK12K-Wache.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

