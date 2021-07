Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Versuchter Raub - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein 76-Jähriger ist am Sonntagnachmittag beinahe Opfer eines Raubes auf dem Schlossplatz in Karlsruhe geworden. Er war gegen 16.30 Uhr vor dem Schloss unterwegs, als er bemerkte wie eine Person von hinten seine Gesäßtaschen anfasste. Da sich dort keine Wertgegenstände befanden ging der Täter einen Schritt weiter, packte den Mann am Kragen und betastete die vorderen Hosentaschen. Hier war die Geldbörse des Geschädigten verwahrt. Geistesgegenwärtig rief der 76-Jährige laut um Hilfe und zog so die Blicke eines jungen Pärchens auf sich - dennoch schlug der Täter mit der Faust auf sein Gesicht bevor er anschließend ohne Beute flüchtete. Der Täter mit dunklem Teint war zwischen 20 und 30 Jahre alt, hatte eine normale Statur und war etwa 170 bis 175 cm groß. Bei Tatausführung trug er kurze schwarze Hosen sowie dunkle Oberbekleidung mit neongelben Farbunterbrechungen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 / 666-5555 mit der Kriminalpolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell