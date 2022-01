Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfall auf der B 296

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von etwa 33.000 Euro und zwei nicht mehr fahrbereite PKW sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 21.00 Uhr auf der Bundesstraße 296 auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Herrenberg ereignete. Ein 35-jähriger Opel-Fahrer hatte die Autobahn aus Richtung Singen kommend verlassen und wollte im weiteren Verlauf nach links Richtung Herrenberg abbiegen. Er hielt bei "rot" an der Ampel an und war dann kurz abgelenkt. Währenddessen meinte er aus dem Augenwinkel zu erkennen, dass die für ihn geltende Ampel auf "grün" umgesprungen sei und fuhr an. Tatsächlich hatte er sich jedoch getäuscht, so dass er nach derzeitigen Erkenntnissen bei "rot" in die Kreuzung einfuhr. Aufgrund dessen kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 46-Jährigen, der vier Beifahrer an Bord hatte und auf der B 296 in Richtung Ammerbuch unterwegs war. Der 35 Jahre alte Mann erlitt leichte Verletzungen. Beide PKW mussten abgeschleppt werden.

