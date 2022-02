Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer kommt von der Straße ab (31.01.2022)

Königsfeld (ots)

Ein Fahranfänger ist am Montag gegen 11 Uhr auf einem Gemeindeverbindungsweg Höhe Mönchhof verunglückt. Ein 19-Jähriger rutschte mit einem Mercedes Vito von der schneebedeckten Straße und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

