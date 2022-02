Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

Kreis Rottweil) Auto beim Einscheren gestreift /Polizei sucht Zeugen (31.01.2022)

Deißlingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Unbekannter am Montag gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Deißlingen und der Abfahrt zur Bundesstraße 523. Ein Mann in einem silbernen Renault Laguna überholte einen in Richtung Schwenningen fahrenden Mercedes Sprinter eines 25-Jährigen. Nach dem Überholen streifte er beim Einscheren den Mercedes vorne links und flüchtete in Richtung B 523, ohne sich um den Schaden an dessen Stoßstange in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher erbittet die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0.

