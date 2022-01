Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (BAB 81, Oberndorf - Rottweil) Ins Schleudern geraten und gegen Schutzplanken der Autobahn geprallt - 6.000 Euro Schaden (31.01.2022)

BAB 81, Oberndorf - Rottweil, Villingendorf (ots)

Rund 6.000 Euro Sachschaden an einem Renault Megane und an Schutzplanken der Autobahn sind die Folgen eines Unfalls, der sich bei winterlichen Straßenverhältnissen am Montagnachmittag zwischen den Autobahnanschlussstellen Oberndorf am Neckar und Rottweil ereignet hat. Der 44-jährige Fahrer des Renaults war gegen 13.15 Uhr in südlicher Richtung auf der A81 unterwegs und überholte dabei etwa auf Höhe Villingendorf einen Sattelzug-Lastwagen. Nach dem Überholvorgang geriet der Renault infolge der winterlichen Straßenverhältnisse ins Schleudern, kam nach rechts von der Autobahn ab und prallte gegen die Leitplanken. Von dort wurde der Wagen abgewiesen und blieb schließlich auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn beschädigt stehen. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Renaults.

