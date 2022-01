Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkrs. KN) Nach Unfall zweimal Totalschaden

Engen (ots)

Zwei Autos sind am Montagmorgen bei einem Unfall in Hegaustraße total beschädigt worden. Die Polizei geht von einem Sachschaden von über 15.000 Euro aus. Passiert ist der Unfall gegen 8 Uhr an der Einmündung der Straße "Am Maxenbuck". Von dort wollte eine 36-jährige Seat-Fahrerin in die Durchgangsstraße einbiegen, kollidierte aber mit dem Ford-SUV einer 32-Jährigen. An dem Kleinwagen wurde die linke vordere Seite und am Ford die Front beschädigt. Mehrere Airbags im SUV lösten beim Aufprall aus. Beide Autofahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.

