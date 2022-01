Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Restmülltonne absichtlich in Brand gesteckt - Polizei bittet um Zeugenhinweise (30.01.2022)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 06 Uhr, haben unbekannte Täter eine Restmülltonne in der Bruderhofstraße vermutlich unter Verwendung von Benzin als Brandbeschleuniger in Brand gesetzt und so einen Feuerwehreinsatz verursacht. Anwohner entdeckten den Brand an der Ecke Bruderhofstraße und Fichtestraße und alarmierten die Feuerwehr. Diese rückte mit einem Fahrzeug und fünf Einsatzkräften zur Löschung des Mülleimerbrandes aus. Hierbei stellten die Feuerwehrkräfte auch an einer benachbarten Papiertonne Benzingeruch fest. Allerdings war diese Tonne nicht in Brand gesteckt worden. Die Polizei Singen (07731 888-0) ermittelt nun wegen der Brandlegung an der Restmülltonne und bittet um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell